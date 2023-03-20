Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с двухлетней дочерью

Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила День матери, выложив несколько снимков со своей дочерью, которой в мае 2023 года исполнится два года. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 52-летней звезды появился целый ряд снимков — ни на одном из них нельзя разглядеть лица девочки. Так, Наоми Кэмпбелл выложила снимки на фоне мечети и на пляже, сделанные со спины, фото в парке, на котором она держит на руках дочь, сидящую спиной к фотографу. Также на фотографиях можно увидеть девочку, также стоящую спиной к снимающему.

На двух фотографиях девочка снята сбоку, однако лица ее также не разглядеть. Заключает серию фотоснимков карточка с изображением самой Наоми Кэмпбелл в детстве — на ней она обнимает свою мать Валери Моррис, судя по фону, на каком-то вечере с семьей или друзьями.