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1 час назад

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с двухлетней дочерью

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила День матери, выложив несколько снимков со своей дочерью, которой в мае 2023 года исполнится два года. Об этом сообщает Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с двухлетней дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 52-летней звезды появился целый ряд снимков — ни на одном из них нельзя разглядеть лица девочки. Так, Наоми Кэмпбелл выложила снимки на фоне мечети и на пляже, сделанные со спины, фото в парке, на котором она держит на руках дочь, сидящую спиной к фотографу. Также на фотографиях можно увидеть девочку, также стоящую спиной к снимающему.

На двух фотографиях девочка снята сбоку, однако лица ее также не разглядеть. Заключает серию фотоснимков карточка с изображением самой Наоми Кэмпбелл в детстве — на ней она обнимает свою мать Валери Моррис, судя по фону, на каком-то вечере с семьей или друзьями.

Подборка фотографий подписана словом «Благословение» и множеством эмодзи, выражающих любовь.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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