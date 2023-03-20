18-летняя дочь Хайди Клум показала откровенное фото в белье

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) визажистки Эш Кей Холм.

На снимке 18-летняя манекенщица показала фигуру, повернувшись боком к камере. Она позировала в нюдовом бюстгальтере со спущенными лямками и джинсах с массивным ремнем. При этом девушка распустила волосы и прикрыла грудь ладонями.