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2 часа назад

18-летняя дочь Хайди Клум показала откровенное фото в бюстгальтере

Lenta.ru

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) визажистки Эш Кей Холм.

18-летняя дочь Хайди Клум показала откровенное фото в белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На снимке 18-летняя манекенщица показала фигуру, повернувшись боком к камере. Она позировала в нюдовом бюстгальтере со спущенными лямками и джинсах с массивным ремнем. При этом девушка распустила волосы и прикрыла грудь ладонями.

Lenta.ru

Пользователи сети оценили внешний вид дочери звезды, сделав ей комплименты в комментариях.

«Моя новая любимица», «Прекрасно выглядит», «Такая красавица», «Очень естественно и женственно. Мне нравится», — отметили юзеры.

Звёзды,Хайди Клум,
18+
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