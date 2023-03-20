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1 час назад

Семенович провела фотосессию на Мальдивах и рассказала, что поправилась на 7 кг

runews24.ru

Певица Анна Семенович во время отдыха на Мальдивах продемонстрировала фигуру в купальнике и призналась, что поправилась на семь килограммов.

Семенович опубликовала фото в бикини и рассказала о своем весе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка отправилась в отпуск на райский остров. Анна не стесняется выставлять фотографии в купальнике и хвастается подписчикам формами.

В личном аккаунте Семенович появились фото в раздельном бикини. Для фотосессии Анна выбрала купальники от собственного бренда. В подписи к публикации экс-«Блестящая» рассказала, что поправилась на семь килограммов. Артистка назвала себя «женщиной с формами».

Соцсети

«Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?», - подписала кадр Семенович.

Как отмечает Анна, она влюблена в себя и гордится собой.

Анна поинтересовалась у поклонников, где находится суд, который решает, какой вес должен быть у женщины.

Звёзды,Бикини,Анна Семенович,
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