Семенович опубликовала фото в бикини и рассказала о своем весе

Певица Анна Семенович во время отдыха на Мальдивах продемонстрировала фигуру в купальнике и призналась, что поправилась на семь килограммов.
Артистка отправилась в отпуск на райский остров. Анна не стесняется выставлять фотографии в купальнике и хвастается подписчикам формами.
В личном аккаунте Семенович появились фото в раздельном бикини. Для фотосессии Анна выбрала купальники от собственного бренда. В подписи к публикации экс-«Блестящая» рассказала, что поправилась на семь килограммов. Артистка назвала себя «женщиной с формами».
«Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?», - подписала кадр Семенович.
Как отмечает Анна, она влюблена в себя и гордится собой.
Анна поинтересовалась у поклонников, где находится суд, который решает, какой вес должен быть у женщины.