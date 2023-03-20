Асмус посмеялась над собственной фотосессией в бассейне

Актриса Кристина Асмус показала поклонникам кадры откровенной фотосессии у бассейна. Артистка решила отказаться от обработки фото.

Кристина привыкла в личном блоге выставлять смешные кадры и веселить подписчиков. Хейтеры в социальных сетях обвиняют артистку в шутовстве.

В этот раз Асмус опубликовала снимки жаркой фотосессии. На некоторых кадрах у артистки из-за преломления воды получились короткие ноги, на других – широкие бедра. Актриса специально не стала редактировать и фотошить фотографии.

На кадрах Кристина позирует без макияжа, волосы она собрала в небрежный пучок. В качестве наряда звезда «Интернов» выбрала черный слитый купальник.

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Поклонники оценили шутки актрисы и оставили ей множество лестных комментариев.