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1 час назад

Екатерина Климова показала поклонникам старшего сына от Игоря Петренко

Слово и Делоиещё 1

Екатерина Климова счастливая мать четверых детей. Старших сыновей, Матвея и Корнея, актриса родила от второго супруга Игоря Петренко.

Климова показала поклонникам старшего сына от Петренко
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Несмотря на популярность, Климова не часто показывает поклонникам своих наследников, однако в этот раз звезда решила порадовать подписчиков. Так, Климова опубликовала фотографию 16-летнего Матвея.

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«Мой краш!» — подписала фотографию знаменитость.

На опубликованном кадре Матвей позирует в белой рубашке и брюках. По словам фанатов, подросток с каждым годом все сильнее напоминает отца. Многие поклонники также отметили «невероятную красоту» мальчика. В будущем, уверены они, он разобьет множество сердец.

Звёзды,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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