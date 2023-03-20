Климова показала поклонникам старшего сына от Петренко

Несмотря на популярность, Климова не часто показывает поклонникам своих наследников, однако в этот раз звезда решила порадовать подписчиков. Так, Климова опубликовала фотографию 16-летнего Матвея.

На опубликованном кадре Матвей позирует в белой рубашке и брюках. По словам фанатов, подросток с каждым годом все сильнее напоминает отца. Многие поклонники также отметили «невероятную красоту» мальчика. В будущем, уверены они, он разобьет множество сердец.