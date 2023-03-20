Ивлеева рассказала почему ушла от победителя «Сердца Ивлеевой»

Как оказалось, у Анастасии не осталось времени на личную жизнь из-за работы. После окончания проекта на Ивлееву навалилось много съемок, она не могла уделять достаточно времени Алексею. Молодому человеку подобное отношение не нравилось.

«У человека возникли претензии. Почему ты не уделяешь мне времени? Когда мы увидимся? Когда ты позвонишь, напишешь?», - рассказала Анастасия на своем YouTube-канале.

Также свою роль сыграла разница материального положения. Анастасия призналась, раньше ей казалось, что достаток избранника не главное. Однако Ивлеева поняла, что ей необходимо быть наравне с мужчиной и иметь возможность чему-то у него учиться.