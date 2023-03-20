Дочь Заворотнюк рассказала, как Анастасия выглядит сегодня
Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже на протяжении нескольких лет борется со страшной болезнью рак. Сейчас звездная семья совсем не появляется на светских мероприятиях и красных дорожках. Более того, никто из членов семьи и звездного окружения не дают комментариев прессе о состоянии российской «Няни».
Совсем недавно в сети обсуждали, что Анастасия Заворотнюк несколько месяцев находилась в местной больнице, где проходила лечение. В настоящее время женщина пребывает дома. Пользователям сети интересно узнать, а как выглядит сегодня их любимая няня. Поэтому фолловеры дочери — Анны Заворотнюк систематически забрасывают ее вопросами на эту тему.
«Как статуэточка, идеальная фигура, лицо», — ответила девушка в социальных сетях.
Девушка добавила, что никаких явных изменений во внешности матери нет, а то, что пишут в интернете — абсолютная неправда. Для нее она как и была, так и останется самый красивой женщиной в мире. Ну а мы желаем Анастасии Заворотнюк поскорее справиться с этой болезнью и вновь вернуться к своим поклонникам.