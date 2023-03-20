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48 минут назад

Яна Рудковская объяснила причину отказа от диет

Lenta.ru

Российский продюсер Яна Рудковская объяснила причину отказа от различных диет. На эту тему она высказалась в интервью журналистам MK.RU.

Яна Рудковская объяснила причину отказа от диет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

48-летняя знаменитость заявила, что перестала ограничивать себя в еде из-за возраста.

«Мне уже за сорок — диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью», — подчеркнула она и добавила, что для поддержания стройности придерживается правильного питания и ест небольшими порциями.

По словам бизнесвумен, она иногда катается на коньках, а также занимается спортом в свое удовольствие.

Звёзды,Яна Рудковская,
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