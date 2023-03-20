Меладзе заподозрили в романе с бэк-вокалисткой

На просторах интернета распространяются слухи о том, что известный российский исполнитель Валерий Меладзе завел роман с новой бэк-вокалисткой. Об этом информирует издание “Аргументы и факты”.

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В настоящее время Валерий Меладзе ездит с гастролями за границей. Певец дает концерты в Израиле, Дубае и Монако. И вместе с ним на сцену выходит исполнительница грузинской национальности Хатуна Романовская. При этом она не только певица, но и актриса. Ей 43 года, однако артистку уже прозвали «зной-девчонкой».