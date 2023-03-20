Решетова раскрыла секрет привлекательности

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своей привлекательности. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летняя знаменитость рассказала, что молодым женщинам не следует злоупотреблять косметологическими процедурами ради сохранения четких черт лица. По ее словам, в таком возрасте овал лица может расплываться из-за отечности или набора веса.

«Держите себя в форме, вовремя ложитесь спать и будет вам четкий овал лица!» — заверила она.

Среди прочего манекенщица отметила, что негативно относится к инъекциям, которые в последние годы стали популярны у девушек.