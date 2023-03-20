Певица Анастасия Стоцкая развелась со своим супругом спустя четыре года после расставания

Певица и актриса Анастасия Стоцкая развелась со своим супругом, бизнесменом Сергеем Абгаряном, спустя четыре года после фактического расставания в 2019 году. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Согласно информации, полученной изданием, решение о расторжении брака было принято на судебном участке мирового судьи. При этом развелись супруги без раздела совместно нажитого имущества.

Сообщается, что бывшие супруги продолжают общаться, а также вместе занимаются воспитанием двоих детей: 11-летнего Александра и 5-летней Веры.

Напомним, в браке артистка и бизнесмен жили 10 лет. О расставании с супругом Анастасия Стоцкая объявила еще в 2019 году.