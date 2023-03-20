Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Кейт Миддлтон поделилась новыми фотографиями с детьми

Газета.Ru

Принц и принцесса Уэльские поделились новыми фотографиями со своими детьми. Снимки были опубликованы в официальном Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) королевской четы.

Кейт Миддлтон поделилась новыми фотографиями с детьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

19 марта в Великобритании отмечался День матери. В честь праздника Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в социальной сети два снимка, сделанных семейным фотографом Мэттом Портеусом летом прошлого года в Анмер Холле в Норфолке. На первом фото Кэтрин с 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи сидит на ветвях большого дерева, а на втором позирует с младшим сыном на руках.

«Желаем счастливого Дня матери всем вашим семьям от лица нашей», — подписали фото Кейт и Уильям.

Король Великобритании Карл III также отметил День матери. На официальной странице королевской семьи появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.

«Всем мамам по всему миру и тем, кому сейчас не хватает их мам: мы думаем о вас и желаем вам особенного Дня матери», — говорится в подписи.

Звёзды,Анмер Холл,Елизавета II,принц Уильям,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий