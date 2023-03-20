Кейт Миддлтон поделилась новыми фотографиями с детьми

Принц и принцесса Уэльские поделились новыми фотографиями со своими детьми. Снимки были опубликованы в официальном Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) королевской четы.
19 марта в Великобритании отмечался День матери. В честь праздника Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в социальной сети два снимка, сделанных семейным фотографом Мэттом Портеусом летом прошлого года в Анмер Холле в Норфолке. На первом фото Кэтрин с 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи сидит на ветвях большого дерева, а на втором позирует с младшим сыном на руках.
«Желаем счастливого Дня матери всем вашим семьям от лица нашей», — подписали фото Кейт и Уильям.
Король Великобритании Карл III также отметил День матери. На официальной странице королевской семьи появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.
«Всем мамам по всему миру и тем, кому сейчас не хватает их мам: мы думаем о вас и желаем вам особенного Дня матери», — говорится в подписи.