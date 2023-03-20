Дакота рассказала о дружбе с новой возлюбленной Соколовского

Певица и автор песен Рита Дакота рассказала о дружбе с новой возлюбленной своего бывшего мужа Влада Соколовского. Певец строит отношения с моделью Ангелиной Сурковой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Новость о скандальном разводе бывших участников «Фабрики звезд» прогремела в 2018 году. Дакота публично рассказала об изменах Соколовского, но спустя время смогла не просто отпустить обиды, но и подружиться с бывшим мужем и его новой избранницей.

Недавно певица провела время с семьей Соколовского на Бали. Она опубликовала фотографию с Сурковой и ее сыном от певца Дэвидом. Девушки выглядели счастливыми. На кадрах в социальных сетях появился и певец. Он купался в бассейне с сыном и дочерью Мией от Дакоты.