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26 минут назад

Рита Дакота рассказала о дружбе с новой возлюбленной Влада Соколовского

Слово и Дело

Певица и автор песен Рита Дакота рассказала о дружбе с новой возлюбленной своего бывшего мужа Влада Соколовского. Певец строит отношения с моделью Ангелиной Сурковой.

Дакота рассказала о дружбе с новой возлюбленной Соколовского
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новость о скандальном разводе бывших участников «Фабрики звезд» прогремела в 2018 году. Дакота публично рассказала об изменах Соколовского, но спустя время смогла не просто отпустить обиды, но и подружиться с бывшим мужем и его новой избранницей.

Недавно певица провела время с семьей Соколовского на Бали. Она опубликовала фотографию с Сурковой и ее сыном от певца Дэвидом. Девушки выглядели счастливыми. На кадрах в социальных сетях появился и певец. Он купался в бассейне с сыном и дочерью Мией от Дакоты.

Некоторые поклонники до сих пор не могут смириться с тем, что артистка простила Соколовского. Исполнительница объяснила подписчикам, что не стоит обижаться на тех, кто делает больно. Сейчас певица счастлива в отношениях с бизнесменом Федором Белогаем.

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