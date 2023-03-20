Эмили Ратаковски поделилась новыми фотографиями с сыном

«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Во мне было всего 45 кг, и я только что родила ребенка. Я стала очень худой и нервной. Я пробовала принимать антидепрессанты, чтобы вылечить свое горе», — поделилась она.