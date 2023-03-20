Эмили Ратаковски поделилась новыми фотографиями с сыном

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась в личном блоге фотографиями с вечеринки по случаю дня рождения ее сына Сильвестра.
На первом снимке 31-летняя модель держит своего сына Слая на руках, предлагая малышу задуть свечи на торте с героями «Щенячьего патруля». На следующем фото Ратаковски показывает, как украсила комнату сына в честь дня рождения. На третьем кадре 2-летний Слай позирует вместе с их двумя собаками, на которых надеты красные банданы.
Эмили Ратаковски одна растит 2-летнего сына Сильвестра Аполло после того, как развелась с его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. В начале марта модель впервые рассказала о болезненном разрыве, признавшись, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.
«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Во мне было всего 45 кг, и я только что родила ребенка. Я стала очень худой и нервной. Я пробовала принимать антидепрессанты, чтобы вылечить свое горе», — поделилась она.