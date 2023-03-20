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20 минут назад

Актер Валерий Баринов рассказал, как ему далось воспитание сына в одиночку

runews24.ru

Когда брак Валерия Баринова распался, шестилетний сын остался с отцом. Недавно актер вспомнил, как ему давалось воспитанием мальчика и попытка построить карьеру.

Баринов рассказал, как ему далось воспитание сына в одиночку
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Второй брак актера, снявшегося в сериале «Петербургские тайны», Валерия Баринова распался, и шестилетний сын артиста остался жить с отцом.

По словам актера, долгое время мальчик практически жил за кулисами, что в будущем отразилось на его выборе профессии.

Как признался Валерий Баринов в программе «Звезды сошлись» на НТВ, ему приходилось брать сына на работу, так как оставить его было не с кем. Позже, когда мальчик вырос, он оставался дома, но и тут был под неустанным наблюдением отца.

«Мы жили рядом, и я мог следить за ним. У меня из гримерки было видно окно, я звонил и говорил, чтобы сын выключил телевизор», - вспоминает актер.

При этом Баринов считает, что воспитывать сына ему было не так уж и сложно. Гораздо тяжелее пришлось мальчику, которому не хватало материнской любви.

При этом Баринов-младший подтвердил, что его мать была своеобразным человеком, но он поддерживал с ней связь вплоть до ее смерти.

Звёзды,Валерий Баринов,
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