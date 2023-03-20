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39 минут назад

Видео со дня рождения неизлечимо больного Брюса Уиллиса завирусилось в Сети

Катерина Саломе

19 марта свой день рождения отпраздновал легендарный голливудский актер Брюс Уиллис. Ему исполнилось 68 лет. Его бывшая супруга Деми Мур в своих соцсетях поделилась роликом в честь праздника.

На кадрах запечатлен именинник, окруженный членами семьи, с которыми он отмечал свой день. Нынешняя супруга звезды, 44-летняя актриса Эмма Хеминг, протянула возлюбленному торт со свечами, которые он с энтузиазмом задул.

"Это жестокая болезнь": как семья поддерживает Брюса Уиллиса

Тем временем в своем аккаунте Хеминг опубликовывала ролик, где делилась переживаниями с поклонниками. Она призналась, что плакала даже в день рождения горячо любимого супруга, ведь ей приходится нелегко.

У Уиллиса диагностирована лобно-височную деменцию или, как ее еще называют, болезнь Пика. Поэтому Эмме приходится не только ухаживать за наследниками, но еще и за больным мужем.

Ранее мы писали о том, что дементолог рассказала о заболевании Брюса Уиллиса.

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