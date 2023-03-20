19 марта свой день рождения отпраздновал легендарный голливудский актер Брюс Уиллис. Ему исполнилось 68 лет. Его бывшая супруга Деми Мур в своих соцсетях поделилась роликом в честь праздника.

На кадрах запечатлен именинник, окруженный членами семьи, с которыми он отмечал свой день. Нынешняя супруга звезды, 44-летняя актриса Эмма Хеминг, протянула возлюбленному торт со свечами, которые он с энтузиазмом задул.

Тем временем в своем аккаунте Хеминг опубликовывала ролик, где делилась переживаниями с поклонниками. Она призналась, что плакала даже в день рождения горячо любимого супруга, ведь ей приходится нелегко.

У Уиллиса диагностирована лобно-височную деменцию или, как ее еще называют, болезнь Пика. Поэтому Эмме приходится не только ухаживать за наследниками, но еще и за больным мужем.