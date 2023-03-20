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2 часа назад

Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров

Lenta.ru

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

27-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в майке белого цвета. На размещенном кадре видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены.

Lenta.ru

«Пусть будет видно каждую пору. Люблю себя с чистой кожей», — подписала она фото.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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