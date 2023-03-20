Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).