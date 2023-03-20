Анисина рассказала о проблемах в воспитании детей от Джигурды

В браке с Джигурдой они более 15-ти лет, однако в данный момент живут в разных странах. Он находится в РФ, а Марина до недавнего времени работала тренером во Франции. Сейчас она с детьми поселилась в Стамбуле. Она призналась, что с возрастом у наследников выросли запросы, а ей сложно противостоять этому.