Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту

45-летняя певица Жасмин раскрыла процедуры своей бьюти-рутины

Процедуры своей бьюти-рутины раскрыла в ходе беседы с «Газетой.ru» певица Жасмин. При этом главным секретом красоты она назвала генетику.

45-летняя певица Жасмин раскрыла процедуры своей бьюти-рутины
© Мослента

45-летняя актриса рассказала, какие процедуры она делает у косметолога: это массажи, иногда витаминные инъекции, а также уколы с пептидами и гиалуроновой кислотой. При этом Жасмин отметила, что негативно относится к пластической хирургии и считает важным сохранить свою индивидуальность.

Для поддержания фигуры в форме знаменитость занимается спортом и тренируется не реже трех раз в неделю. Жасмин следит за питанием, но не придерживается специальных диет. По ее словам, она предпочла исключить из рациона жареное, жирное, мучное и сладкое, а также отказалась от пищи перед сном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий