45-летняя певица Жасмин раскрыла процедуры своей бьюти-рутины

Процедуры своей бьюти-рутины раскрыла в ходе беседы с «Газетой.ru» певица Жасмин. При этом главным секретом красоты она назвала генетику.

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45-летняя актриса рассказала, какие процедуры она делает у косметолога: это массажи, иногда витаминные инъекции, а также уколы с пептидами и гиалуроновой кислотой. При этом Жасмин отметила, что негативно относится к пластической хирургии и считает важным сохранить свою индивидуальность.