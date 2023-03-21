65-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в пиджаке на голое тело

65-летняя знаменитость появилась на мероприятии, посвященном 50-летию войны во Вьетнаме . На красную дорожку, которая была организована в Голливуде , звезда киноленты «Основной инстинкт» пришла в брючном костюме красного цвета. При этом на размещенных фото видно, что Стоун надела пиджак на голое тело и застегнула его с помощью золотистого замка.

Ее образ дополнили очки-авиаторы с прозрачными линзами и кулон на черной подвеске. Кроме того, актриса сделала акцент на естественность, нанеся на губы розовый блеск, а также зачесала волосы назад.

В августе 2022 года Шэрон Стоун стала героиней нового номера арабской версии журнала Vogue и дала интервью, в котором рассказала о своей любви к фото в бикини и раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. В беседе с журналистами знаменитость объяснила, что после 45 лет женщины становятся невидимыми для общества. Звезда объяснила, что она и ее подруги часто фотографируют друг друга в таком виде, чтобы доказать себе, что они выглядят отлично даже в зрелом возрасте.