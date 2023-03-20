Бывший возлюбленный Дженнер подарил Лавин цепь за 6 миллионов

Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) преподнес певице Аврил Лавин украшение за миллионы рублей. Об этом сообщает AS.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Экс-возлюбленный Кайли Дженнер подарил новой партнерше цепь с именем Аврил, двумя розовыми сердцами и черепами, а также аббревиатурой MFP. Ювелир Эрик Мавани, который отвечал за создание аксессуара, рассказал, что изделие покрыто сапфирами и несколькими видами бриллиантов общим весом 50 каратов.

По словам автора эксклюзивного колье, его стоимость составляет 80 тысяч долларов (6 миллионов рублей). Мавани подчеркнул, что получил заказ от хип-хоп-исполнителя несколько недель назад, когда впервые появились слухи о его романе с Лавин.