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2 часа назад

Секс-символ 90-х Хелена Кристенсен снялась в прозрачном платье

Диана Товсепова

Модель Хелена Кристенсен, которую называют одним из главных секс-символом 90-х, бывший ангел Victoria's Secret , дизайнер одежды и просто "королева красоты" удивила фанатов эффектным фото.

Так, 54-летняя Хелена, в своих соцсетях опубликовала снимок, где она загадочно позирует в прозрачном платье-халате собственного бренда.

Подписчики модели в восторге от ее формы:

"Это невероятная красота!", "Она выглядит, как тридцатилетняя женщина", "Вот что значит красиво стареть. Далеко не все звезды так могут...", — написала комментировали поклонники красоты Кристенсен.

69-летняя модель снялась в купальнике, который носила в 80-х

Ранее мы писали о том, что самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue.

Звёзды,Видео,Хелена Кристенсен,
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