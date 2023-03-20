Модель Хелена Кристенсен, которую называют одним из главных секс-символом 90-х, бывший ангел Victoria's Secret , дизайнер одежды и просто "королева красоты" удивила фанатов эффектным фото.
Так, 54-летняя Хелена, в своих соцсетях опубликовала снимок, где она загадочно позирует в прозрачном платье-халате собственного бренда.
Подписчики модели в восторге от ее формы:
"Это невероятная красота!", "Она выглядит, как тридцатилетняя женщина", "Вот что значит красиво стареть. Далеко не все звезды так могут...", — написала комментировали поклонники красоты Кристенсен.
Ранее мы писали о том, что самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue.