Внебрачная дочь Кончаловского раскрыла, кто "перекрыл" ей путь к актерству

Дарья Кончаловская (Михалкова), внебрачная дочь режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Ирины Бразговки рассказала подробности личной жизни на программе «Звезды сошлись» на НТВ.

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Дарья рассказала, что в юношестве мечтала стать актрисой, однако путь к мечте ей "перекрыли" родители. Мать Дарьи убеждала ее, что ей лучше найти более подходящую профессию, потому что, занимаясь актерством, ей придется "вечно ждать звонка".

По словам женщины, в юриспруденции реализоваться ей также не удалось, и, в конечном итоге, она посвятила себя семье, родив четверых детей.

По словам Дарьи своего отца Андрея Кончаловского она не знала до 17 лет, но позже им удалось наладить отношения. Женщина рассказала, что ей и сейчас помогают родители.