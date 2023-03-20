Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой портрет работы 4-летнего сына

Роузи Хантингтон-Уайтли воспользовалась соцсетями, чтобы поздравить подписчиков с Днём матери. На родине модели, в Великобритании, его отметили 19-го марта. «Счастливого Дня матери!», - написала Роузи под рисунками, которые к знаменательному событию преподнёс ей старший сын Джек.

Фото: Inc-News Inc-News

Особый восторг пользователей вызвал портрет Хантингтон-Уайтли. На бумаге она предстала с большими глазами, длинными волосами и шеей. Многим изображение напомнило о работах итальянского художника начала XX в. Амедео Модильяни. Другие написали, что рисунок стал «копией оригинала».

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