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1 час назад

Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой портрет работы 4-летнего сына

Inc-News

Роузи Хантингтон-Уайтли воспользовалась соцсетями, чтобы поздравить подписчиков с Днём матери. На родине модели, в Великобритании, его отметили 19-го марта. «Счастливого Дня матери!», - написала Роузи под рисунками, которые к знаменательному событию преподнёс ей старший сын Джек.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой портрет работы 4-летнего сына
Фото: Inc-NewsInc-News

Особый восторг пользователей вызвал портрет Хантингтон-Уайтли. На бумаге она предстала с большими глазами, длинными волосами и шеей. Многим изображение напомнило о работах итальянского художника начала XX в. Амедео Модильяни. Другие написали, что рисунок стал «копией оригинала».

Inc-News

Так или иначе, но художества Джека, что называется, «зашли» аудитории, вызвав милую дискуссию о способностях, закладываемых в детстве, воспитании и доброй традиции чествовать женщин всех возрастов, ставших матерями.

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