Вдова Грачевского заявила, что чувствует присутствие режиссера в их доме

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась в беседе с mk.ru, что не может жить в загородном доме.
Белоцерковская объяснила, что на это есть множество причин. К примеру, ей тяжело жить с ребенком за городом. У девушки нет собственной машины, поэтому передвижение с сыном крайне затруднительно. К примеру, ей было бы сложно посещать детскую поликлинику, что часто требуется. Также Белоцерковская сообщила, что ей не по себе в старом доме. Вдове артиста страшно.
«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он, я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно», — объяснила Белоцерковская.
На данный момент вдова Грачевского живет вместе с сыном в московской квартире.