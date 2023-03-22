Вдова Грачевского заявила, что чувствует присутствие режиссера в их доме

«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он, я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно», — объяснила Белоцерковская.