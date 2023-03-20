Джулия Фокс заявила, что не пьет таблетки для похудения

«Все эти люди приходят ко мне, говоря, что я принимаю препараты для похудения. Люди говорят, что я принимаю Ozempic или как он там называется. Я не принимаю и никогда не принимала. Я бы никогда этого не сделала. Есть диабетики, которым это необходимо», — сказала знаменитость в разговоре с соведущим ее подкаста Forbidden Fruits Фоксом Ники Такешем.