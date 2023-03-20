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59 минут назад

Джулия Фокс заявила, что не пьет таблетки для похудения

Газета.Ru

Актриса и модель Джулия Фокс не принимает препараты для похудения, в том числе популярное лекарство от диабета, которое многие используют как способ снижения веса. Об этом пишет ET.

Джулия Фокс заявила, что не пьет таблетки для похудения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все эти люди приходят ко мне, говоря, что я принимаю препараты для похудения. Люди говорят, что я принимаю Ozempic или как он там называется. Я не принимаю и никогда не принимала. Я бы никогда этого не сделала. Есть диабетики, которым это необходимо», — сказала знаменитость в разговоре с соведущим ее подкаста Forbidden Fruits Фоксом Ники Такешем.

«Это лекарство от диабета, и есть люди, которым оно действительно нужно», — добавил Такеш. Он имел в виду постоянную нехватку и недоступность препарата для тех, кому он нужен, из-за спроса на него со стороны людей, использующих его для похудения.

Звёзды,Джулия Фокс,
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