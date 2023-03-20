Орлова рассказала, что оставила бы дочь старшему сыну

Певица Ольга Орлова недавно стала мамой во второй раз. 6 февраля звезда родила дочь Анну. У нее также есть взрослый сын Артем от предыдущего брака.

Ранее певица жаловалась на эмоциональный всплеск и ринит после родов. У артистки воспалилась слизистая носа еще когда она была в положении. Ей не помогали ни капли, ни различные средства при борьбе с насморком.