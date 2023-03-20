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44 минуты назад

Ольга Орлова рассказала, что оставила бы дочь старшему сыну

WomanHit.ru

Певица Ольга Орлова недавно стала мамой во второй раз. 6 февраля звезда родила дочь Анну. У нее также есть взрослый сын Артем от предыдущего брака.

Орлова рассказала, что оставила бы дочь старшему сыну
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

45-летняя телеведущая уверена, что она может оставить 1,5-месячную дочь под присмотром старшего сына.

«Конечно. Уверена, он прекрасно справится», — заявила Орлова.

Ранее певица жаловалась на эмоциональный всплеск и ринит после родов. У артистки воспалилась слизистая носа еще когда она была в положении. Ей не помогали ни капли, ни различные средства при борьбе с насморком.

Звёзды,Ольга Орлова,
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