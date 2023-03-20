"Была у психиатра": певица Слава рассказала о своем диагнозе

Певица Слава переживает трудные времена после расставания с гражданским мужем и страдает от психологических проблем.

По словам певицы, ей пришлось пойти на прием к психиатру, причем визит к врачу артистка откладывала пять раз.

«Вчера была у психиатра. Думала, самая сильная на свете, сама со всем справлюсь», — написала в своих соцсетях Слава.

По ее словам, отпуска и отдых ей не помогли, а количество стресса и недостаток серотонина привели к тому, что проблему решат только врач и таблетки. Как призналась артистка, ей поставили диагноз депрессия.

Кроме того, Слава заявила, что верит в медицину, а не "блогерам-лечилкам".

Доктор, помимо антидепрессантов, прописал артистке увеличить дозу любви к себе, но Слава отмечает, что с любимым ей было бы гораздо легче и она очень хочет встретить вторую половину, любить и быть любимым.