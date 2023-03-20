Экс-солистка группы Cream Soda Анна Романовская в своих соцсетях поделилась эмоциями в связи с гибелью основателя группы Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед на Волге.

В своих социальных сетях Анна Романовская рассказала о пугающем совпадении - так, 19 марта Анна снималась в клипе, в котором она, по сценарию, должна была тонуть. В процессе съемок артистка несколько раз захлебывалась и выходила из кадры, чтобы слить воду из легких.

На следущее утро, 20 марта, певица узнала, что ее экс-коллега Дмитрий Свиргунов утонул у села Диево-Городище Некрасовского района, когда вместе с друзьями переходил Волгу. Пятеро человек провалились под лед Волги.