Семья Брюса Уиллиса с грустью отметила день его рождения после диагностированной деменции

Бывшая жена актёра Деми Мур и их трое детей отметили первый день рождения Брюса Уиллиса после постановки врачами диагноза «лобно-височная деменция». «Поздравляю с днём рождения одного из моих лучших друзей, мастера двойственности, одновременно икону героя боевиков и нежного папу. Какая привилегия иметь этого человека в качестве мужа и узнавать от него так много о жизни, радости, озорстве и искусстве», — подписала Деми свой пост в социальных сетях.
Эмма Хеминг Уиллис, нынешняя жена, тоже в воскресенье опубликовала эмоциональный ролик в честь 68-летия своего мужа. «Хорошая сторона заключается в том, что мне повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью», —подписала она пост. «Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь, и всё, что я могу сказать, это спасибо».
Эмма призналась, что «начала утро со слёз», вспомнив о диагнозе Брюса. В ролике 44-летняя Эмма объяснила, что должна быть сильной для двух маленьких детей Брюса — Мэйбл, 10 лет, и Эвелины, 8 лет. Семья Брюса объявила, что у актёра диагностировали деменцию в феврале — почти через год после того, как стало известно о некоем его заболевании.
«Хотя это и болезненно, наконец получить чёткий диагноз — это облегчение. ЛВД — жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, и которая может поразить любого. Для людей моложе 60 лет ЛВД — наиболее распространенная форма деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем», — написала Деми Мур в одном из сообщений.
Далее в заявлении говорилось, что звезда «Крепкого орешка» хотел бы привлечь «всеобщее внимание» к другим, страдающим от «изнурительной болезни», если бы он мог отреагировать на ситуацию. «Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в заявлении бывшей жены. «По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что любое внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большего внимания и исследований».