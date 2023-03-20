Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Семья Брюса Уиллиса с грустью отметила день его рождения после диагностированной деменции

Mainstyle

Бывшая жена актёра Деми Мур и их трое детей отметили первый день рождения Брюса Уиллиса после постановки врачами диагноза «лобно-височная деменция». «Поздравляю с днём рождения одного из моих лучших друзей, мастера двойственности, одновременно икону героя боевиков и нежного папу. Какая привилегия иметь этого человека в качестве мужа и узнавать от него так много о жизни, радости, озорстве и искусстве», — подписала Деми свой пост в социальных сетях.

Семья Брюса Уиллиса с грустью отметила день его рождения после диагностированной деменции
Фото: СоцсетиСоцсети

Эмма Хеминг Уиллис, нынешняя жена, тоже в воскресенье опубликовала эмоциональный ролик в честь 68-летия своего мужа. «Хорошая сторона заключается в том, что мне повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью», —подписала она пост. «Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь, и всё, что я могу сказать, это спасибо».

Видео дня

Эмма призналась, что «начала утро со слёз», вспомнив о диагнозе Брюса. В ролике 44-летняя Эмма объяснила, что должна быть сильной для двух маленьких детей Брюса — Мэйбл, 10 лет, и Эвелины, 8 лет. Семья Брюса объявила, что у актёра диагностировали деменцию в феврале — почти через год после того, как стало известно о некоем его заболевании.

«Хотя это и болезненно, наконец получить чёткий диагноз — это облегчение. ЛВД — жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, и которая может поразить любого. Для людей моложе 60 лет ЛВД — наиболее распространенная форма деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем», — написала Деми Мур в одном из сообщений.

Далее в заявлении говорилось, что звезда «Крепкого орешка» хотел бы привлечь «всеобщее внимание» к другим, страдающим от «изнурительной болезни», если бы он мог отреагировать на ситуацию. «Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в заявлении бывшей жены. «По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что любое внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большего внимания и исследований».

Звёзды,Эмма Хеминг,Мур Деми,Брюс Уиллис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий