Семья Брюса Уиллиса с грустью отметила день его рождения после диагностированной деменции

Бывшая жена актёра Деми Мур и их трое детей отметили первый день рождения Брюса Уиллиса после постановки врачами диагноза «лобно-височная деменция». «Поздравляю с днём рождения одного из моих лучших друзей, мастера двойственности, одновременно икону героя боевиков и нежного папу. Какая привилегия иметь этого человека в качестве мужа и узнавать от него так много о жизни, радости, озорстве и искусстве», — подписала Деми свой пост в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Эмма Хеминг Уиллис, нынешняя жена, тоже в воскресенье опубликовала эмоциональный ролик в честь 68-летия своего мужа. «Хорошая сторона заключается в том, что мне повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью», —подписала она пост. «Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь, и всё, что я могу сказать, это спасибо».

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Эмма призналась, что «начала утро со слёз», вспомнив о диагнозе Брюса. В ролике 44-летняя Эмма объяснила, что должна быть сильной для двух маленьких детей Брюса — Мэйбл, 10 лет, и Эвелины, 8 лет. Семья Брюса объявила, что у актёра диагностировали деменцию в феврале — почти через год после того, как стало известно о некоем его заболевании.

«Хотя это и болезненно, наконец получить чёткий диагноз — это облегчение. ЛВД — жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, и которая может поразить любого. Для людей моложе 60 лет ЛВД — наиболее распространенная форма деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем», — написала Деми Мур в одном из сообщений.