Гуф вышел на связь после скандала с женой

Российский рэпер на прошлой неделе заставил фанатов изрядно понервничать. Все началось еще 9 марта, когда Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал в соцсетях шокирующие видео ссор с женой Юлией. Затем последовали комментарии его экс-возлюбленной Айзы-Лилуны Ай и сестры Ольги, а позже решила высказаться и нынешняя супруга, правда вскоре передумала и удалила сторис.

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До сих пор сам виновник скандала никак не комментировал инцидент да и вообще совсем пропал из социальных сетей. Но вечером случилось чудо: Алексей впервые с начала разборок вышел на связь. Судя по всему, объясняться музыкант не собирается. За него все сказал снимок главного героя сериала «Клан Сопрано». Ну а новость о том, что с Алексеем все в порядке, подтвердил следующий пост с афишей его предстоящего концерта в Москве. Под обеими публикациями поклонники разразились словами поддержки: «Леха, будь здоров!» Согласны, это главное. А вот какой отпечаток скандал наложил на отношения с Юлией, узнаем совсем скоро.