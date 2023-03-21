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2 часа назад

Гуф вышел на связь после скандала с женой

Super.ruиещё 1

Российский рэпер на прошлой неделе заставил фанатов изрядно понервничать. Все началось еще 9 марта, когда Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал в соцсетях шокирующие видео ссор с женой Юлией. Затем последовали комментарии его экс-возлюбленной Айзы-Лилуны Ай и сестры Ольги, а позже решила высказаться и нынешняя супруга, правда вскоре передумала и удалила сторис.

Гуф вышел на связь после скандала с женой
Фото: Super.ruSuper.ru

До сих пор сам виновник скандала никак не комментировал инцидент да и вообще совсем пропал из социальных сетей. Но вечером случилось чудо: Алексей впервые с начала разборок вышел на связь. Судя по всему, объясняться музыкант не собирается. За него все сказал снимок главного героя сериала «Клан Сопрано». Ну а новость о том, что с Алексеем все в порядке, подтвердил следующий пост с афишей его предстоящего концерта в Москве. Под обеими публикациями поклонники разразились словами поддержки: «Леха, будь здоров!» Согласны, это главное. А вот какой отпечаток скандал наложил на отношения с Юлией, узнаем совсем скоро.

Напомним, ранее Гуф сначала выложил фото с бывшей женой Айзой-Лилуной Ай и назвал ее своей женщиной. Позже в его аккаунте появилась серия тревожных видео ссор с Юлией, в которых она рыдала, просила отдать паспорта ее и дочери и отпустить их в Москву. Гуф удерживал жену и требовал сказать какую-то правду. Также ранее Юлия Долматова высказалась о негативном влиянии на артиста его мамы, а Айза-Лилуна Ай ее в этом неожиданно поддержала.

Звёзды,Бывшая жена,Юлия Долматова,Гуф,
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