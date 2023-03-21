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1 час назад

Белла Хадид отметила пять месяцев трезвости в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась новым видео в откровенном образе. Соответствующий пост она опубликовала в TikTok, который насчитывает более восьми миллионов подписчиков.

Белла Хадид отметила пять месяцев трезвости в платье с глубоким декольте
Фото: Лента.руЛента.ру

26-летняя знаменитость отпраздновала пять месяцев трезвости в одном из ресторанов Лас-Вегаса в компании друзей. На размещенных кадрах видно, что в качестве наряда манекенщица выбрала платье черного цвета, которое оформлено глубоким декольте. При этом волосы она завила в кудри и распустила, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes.

«Сегодня мои пять месяцев без алкоголя!» — призналась Хадид в описании к публикации, прикрепив также эмоджи в виде сердца. Ранее модель признавалась, что решила отказаться от спиртного, поскольку чувствовала, что не может контролировать количество потребляемых напитков.

В феврале Белла Хадид показала тело в рекламной кампании Victoria's Secret. В опубликованном видеоролике знаменитость позировала вместе с другими манекенщицами. Для съемки она примерила комплект нижнего белья голубого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с кружевной окантовкой.

Звёзды,Белла Хадид,
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