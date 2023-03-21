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1 час назад

Азиза решила покинуть музыкальную сцену: «У Бога на меня другие планы»

РИА "ФедералПресс"

Российская исполнительница Азиза, которая посвятила музыке 40 лет, объявила об уходе со сцены. Артистка решила заняться целительством – именно в этом она чувствует свое истинное предназначение.

Азиза решила покинуть музыкальную сцену
Фото: ФедералпрессФедералпресс

«Наступил кульминационный аккорд в моем творчестве. Я всю жизнь пела, лечила души людей голосом. Но, оказывается, у Бога на меня другие планы», – поделилась певица в разговоре с «Московским комсомольцем».

Азиза отметила, что творческая деятельность все это время была для нее не особо важна. Работа исполнительницы на сцене – прихоть ее мамы.

К тому же артистке уже становится трудно гастролировать, готовиться к концертам. Все это, по словам Азизы, отнимает очень много сил и времени.

«Поездки, перелеты – все сложно. Мое истинное предназначение: я – проводник света и любви», – заключила знаменитость.

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