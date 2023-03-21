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53 минуты назад

Футболист Жерар Пике высказался о скандальном разрыве с певицей Шакирой

Катерина Саломе

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике признался, что очень счастлив после расставания с бывшей девушкой, певицей Шакирой. Об этом он заявил в беседе с испанским изданию El Pais.

Пике высказался о скандальном разрыве с певицей Шакирой
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Спортсмен надеется, что в конце жизни ему не придется ни о чем жалеть. Он хочет продолжать оставаться быть верным себе и своему выбору.

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«В тот день, когда я умру, я оглянусь назад и надеюсь, что сделал все, что хотел», — отметил Пике.

Также он подчеркнул, что важно нести ответственность за своих детей и сделать все возможное для их счастья, несмотря ни на что. Напомним, что вместе с Шакирой они воспитывали двоих наследников.

Ранее мы писали о том, что владелец ресторана выгнал Жерара Пике и его новую девушку.

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