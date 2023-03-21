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1 час назад

Денис Клявер признался, что просит мать ругать его творчество

Газета.Ru

Певец Денис Клявер признался в беседе с «Пятым каналом», что просит маму критиковать его творчество.

Клявер признался, что просит мать ругать его
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Клявер объяснил, что не относится к критике матери негативно.

«Она в принципе меня может поругать, и это круто. Я говорю: «Мам, ругай меня», — поделился музыкант. К примеру, родительница артиста критикует творчество сына за звучание.

Также мать Клявера может поругать звезду за его поведение, внешний вид и невнимание по отношению к кому-либо.

Музыкант уточнил, что, в целом, родительнице нравится все, что он делает.

«Наверное, в том числе из-за того, что я учитываю мамины вкусы», — отметил Клявер.

Звёзды,Денис Клявер,
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