Клявер признался, что просит мать ругать его

Певец Денис Клявер признался в беседе с «Пятым каналом», что просит маму критиковать его творчество.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Клявер объяснил, что не относится к критике матери негативно.

«Она в принципе меня может поругать, и это круто. Я говорю: «Мам, ругай меня», — поделился музыкант. К примеру, родительница артиста критикует творчество сына за звучание.

Также мать Клявера может поругать звезду за его поведение, внешний вид и невнимание по отношению к кому-либо.

Музыкант уточнил, что, в целом, родительнице нравится все, что он делает.