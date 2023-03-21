Клявер признался, что просит мать ругать его

Певец Денис Клявер признался в беседе с «Пятым каналом», что просит маму критиковать его творчество.
Клявер объяснил, что не относится к критике матери негативно.
«Она в принципе меня может поругать, и это круто. Я говорю: «Мам, ругай меня», — поделился музыкант. К примеру, родительница артиста критикует творчество сына за звучание.
Также мать Клявера может поругать звезду за его поведение, внешний вид и невнимание по отношению к кому-либо.
Музыкант уточнил, что, в целом, родительнице нравится все, что он делает.
«Наверное, в том числе из-за того, что я учитываю мамины вкусы», — отметил Клявер.