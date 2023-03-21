Звезда сериала «Наследники» Сара Снук скоро станет матерью

Сара Снук готовится к пополнению в семье. Радостной новостью исполнительница роли Шивон Рой поделилась на премьере нового, четвёртого, и последнего сезона сериала «Наследники». Перед фотографами она появилась в чёрном обтягивающем платье с округлившимся животом, дополнив его серебристым кардиганом.

«Это потрясающе!», - рассказала Сара в беседе с ET о беременности, уточнив срок – 32 недели. «Я чувствую себя отлично».

Малыш будет первым ребёнком для Снук и её мужа, комика Дейва Лоусона. Они поженились в 2021-м году у себя на родине, в Австралии.