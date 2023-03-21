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1 час назад

Звезда сериала «Наследники» Сара Снук скоро станет матерью

Inc-News

Сара Снук готовится к пополнению в семье. Радостной новостью исполнительница роли Шивон Рой поделилась на премьере нового, четвёртого, и последнего сезона сериала «Наследники». Перед фотографами она появилась в чёрном обтягивающем платье с округлившимся животом, дополнив его серебристым кардиганом.

Звезда сериала «Наследники» Сара Снук скоро станет матерью
Фото: Inc-newsInc-news

«Это потрясающе!», - рассказала Сара в беседе с ET о беременности, уточнив срок – 32 недели. «Я чувствую себя отлично».

Малыш будет первым ребёнком для Снук и её мужа, комика Дейва Лоусона. Они поженились в 2021-м году у себя на родине, в Австралии.

Звёзды,Сара Снук,
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