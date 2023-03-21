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2 часа назад

Опубликован райдер МакSим, сорвавшей концерт в Сочи якобы из-за алкогольного опьянения

Super.ru

В минувший уикенд все только и говорили о МакSим. Сочинский концерт певицы 18 марта оказался сорванным. По заявлению МакSим и ее директора, по причине плохого самочувствия артистка была вынуждена внезапно покинуть сцену.

Опубликован райдер МакSим, сорвавшей концерт в Сочи
Фото: Super.ruSuper.ru

Сомнений в том, что с Мариной (настоящее имя исполнительницы) что-то неладное, не было ни у кого: со слов очевидцев, она с первой же песни не попадала в ноты, а ее речь оказалась несвязной. «Вела она себя, как кот под валерьянкой, не факт, что выпившая, но под чем-то точно. Все мы болели ковидом, и все знают, что такое давление, не было похоже на это», — пожаловался один из зрителей Telegram-каналу Shot.

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Некоторые злопыхатели обвинили певицу в том, что она вышла на сцену под алкоголем. Shot решил прошуршать и заполучить райдер певицы, ну и изучить его на предмет горячительных напитков.

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Также артистке нужны три изолированные гримерки: одна для себя и две для коллектива. За свои выступление МакSим запрашивает 4,5 миллиона рублей.

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Мы по-прежнему пишем новости о сорванном концерте Марины с тревогой о ее здоровье и желаем певице скорейшего восстановления.

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