Опубликован райдер МакSим, сорвавшей концерт в Сочи

Сомнений в том, что с Мариной (настоящее имя исполнительницы) что-то неладное, не было ни у кого: со слов очевидцев, она с первой же песни не попадала в ноты, а ее речь оказалась несвязной. «Вела она себя, как кот под валерьянкой, не факт, что выпившая, но под чем-то точно. Все мы болели ковидом, и все знают, что такое давление, не было похоже на это», — пожаловался один из зрителей Telegram-каналу Shot.