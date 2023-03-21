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1 час назад

Зендая показала кольцо с инициалами своего бойфренда Тома Холланда

Газета.Ru

Зендая показала кольцо с инициалами своего бойфренда Тома Холланда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зендая показала кольцо с инициалами своего бойфренда Холланда
Фото: Газета.руГазета.ру

Мастер маникюра Марина Добик, услугами которой пользуются многие звезды, опубликовала в социальных сетях видео, в котором продемонстрировала ногти Зендаи. Однако внимание поклонников звезды сериала «Эйфория» привлек не столько ее маникюр, сколько кольцо — золотая печатка с заглавными буквами «T» и «H», инициалами ее бойфренда Тома Холланда.

В минувшие выходные Зендая и Том Холланд попали в объективы папарацци во время прогулки по родному городу звезды «Человека-паука» Кингстону вместе с его матерью Николь Элизабет и отцом Домиником.

Актеры познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке актеров. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.

Звёзды,Том Холланд,
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