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42 минуты назад

Дочь Славы призналась, что несколько раз расставалась с мужем

Газета.Ruиещё 1

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в соцсетях о проблемах в отношениях с мужем Андреем Дедовым.

Дочь Славы призналась, что несколько раз расставалась с мужем
Фото: Газета.руГазета.ру

Морозова призналась, что в начале романа часто конфликтовала с Дедовым, не давая ему второго шанса. Девушка объяснила, каждый «косяк» она не расценивала как свою вину или недопонимание. Морозова считала, что это просто «не ее человек» и такие отношения ей не нужны. Поэтому дочь артистки резко обрывала связи. Впоследствии она поняла, что ошибалась.

«Я не умела анализировать. Не умела быть спокойнее, но хорошо, что научилась этому. Сейчас смотря на наши прошлые причины расставания, я понимаю, что это все такая фигня была», — поделилась Морозова.

Ранее дочь Славы купила коляску за 150 тыс. рублей.

Звёзды,Александр Морозов,
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