Дочь Славы призналась, что несколько раз расставалась с мужем

Морозова призналась, что в начале романа часто конфликтовала с Дедовым, не давая ему второго шанса. Девушка объяснила, каждый «косяк» она не расценивала как свою вину или недопонимание. Морозова считала, что это просто «не ее человек» и такие отношения ей не нужны. Поэтому дочь артистки резко обрывала связи. Впоследствии она поняла, что ошибалась.