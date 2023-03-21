Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками недавним случаем из жизни. В своем Telegram-канале она опубликовала ролик произошедшего.

На видео запечатлено, как светская львица сначала на четвереньках медленно передвигается по льду, а затем ложится и начинает ползти по нему по-пластунски. Таким образом Летучая пыталась отойти подальше от опасного в места, боясь провалиться под лед.

И хотя ситуация не стала чрезвычайной, Летучая призналась, что очень испугалась. Она вспомнила сцены из фильмов, где главная героиня проваливается под лет и отметила, что могла оказаться на ее месте.