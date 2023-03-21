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1 час назад

Ведущая Елена Летучая рассказала о смертельно опасном случае из жизни

Катерина Саломе

Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками недавним случаем из жизни. В своем Telegram-канале она опубликовала ролик произошедшего.

На видео запечатлено, как светская львица сначала на четвереньках медленно передвигается по льду, а затем ложится и начинает ползти по нему по-пластунски. Таким образом Летучая пыталась отойти подальше от опасного в места, боясь провалиться под лед.

Летучая рассказала о самых страшных съемках в карьере

И хотя ситуация не стала чрезвычайной, Летучая призналась, что очень испугалась. Она вспомнила сцены из фильмов, где главная героиня проваливается под лет и отметила, что могла оказаться на ее месте.

Ранее мы писали о том, что Летучая высказалась о новых выпусках "Летучего надзора".

Звёзды,Видео,Елена Летучая,
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