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1 час назад

Ида Галич рассказала о сложностях материнства

Lenta.ru

Известная российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о сложностях материнства. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) она призналась, что иногда ей сложно дается воспитание ребенка.

Ида Галич рассказала о сложностях материнства
Фото: Лента.руЛента.ру

Галич опубликовала видео, на котором ее сын Леон плакал, потому что хотел спать с ней в одной кровати.

«К концу дня очень сложно сдерживать свое эмоциональное состояние и не гавкать», — высказалась блогерша.

Ведущая отметила, что сильно устает на работе, а по возвращении домой занимается монтажом, проводит телефонные звонки и выполняет другие обязанности. «Малышу все равно, он не виноват, что его мать на бизике, я стараюсь все внимание переключать на него и в такие моменте особенно хочется психануть», — призналась Галич.

«Лео — мой учитель. Мне иногда очень сложно, но это именно тот педагог, которому я потом скажу спасибо», — заключила ведущая.

Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок «чистит пространство» вокруг нее.

В мае 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева, спустя два года у пары появился на свет сын Леон. В январе 2021 года блогерша подтвердила слухи о разводе. Позже она призналась, что инициатором расставания стал супруг.

Звёзды,Алан Басиев,Ида Галич,
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