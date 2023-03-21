Айзе-Лилуне Ай вызвали скорую помощь: «Сил нет даже дышать»

У Айзы что ни день, то происшествие. Девушке то в конфликт бывшего мужа с его нынешней женой приходится вмешиваться, то с прошлыми разногласиями с Настей Ивлеевой разбираться. А теперь еще экс-супругу Гуфа настигли серьезные проблемы со здоровьем. В последние несколько дней девушка жаловалась на сильные боли в горле. По ее словам, они возникают практически регулярно из-за проблем с гландами. Беседуя с подписчиками, Айза даже задумалась удалить их, дабы избавиться от постоянных страданий.

Фото: Super.ru Super.ru

Вчера вечером состояние блогера сильно ухудшилось.

«Я уже говорить не могу. Горло болит так, что сил даже дышать нет», — написала Айза в запрещенной соцсети.

А красноречивее всего сообщает о проблеме то, что за вчерашний день девушка практически ни разу не обратилась к подписчикам в любимых ею разговорных сторис.

Похоже, за ночь самочувствие Айзы не улучшилось, наоборот, блогеру понадобилась помощь медиков. Около часа назад она поделилась тревожным постом, написав:

«Ну все. Я почти помираю. Друзья вызвали скорую помощь».

Судя по «улыбающимся» скобочкам, жизни Айзы, конечно, ничего не угрожает, но пожелать ей скорейшего выздоровления все равно будет не лишним.