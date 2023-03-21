Айзе-Лилуне Ай вызвали скорую помощь: «Сил нет даже дышать»

У Айзы что ни день, то происшествие. Девушке то в конфликт бывшего мужа с его нынешней женой приходится вмешиваться, то с прошлыми разногласиями с Настей Ивлеевой разбираться. А теперь еще экс-супругу Гуфа настигли серьезные проблемы со здоровьем. В последние несколько дней девушка жаловалась на сильные боли в горле. По ее словам, они возникают практически регулярно из-за проблем с гландами. Беседуя с подписчиками, Айза даже задумалась удалить их, дабы избавиться от постоянных страданий.
Вчера вечером состояние блогера сильно ухудшилось.
«Я уже говорить не могу. Горло болит так, что сил даже дышать нет», — написала Айза в запрещенной соцсети.
А красноречивее всего сообщает о проблеме то, что за вчерашний день девушка практически ни разу не обратилась к подписчикам в любимых ею разговорных сторис.
Похоже, за ночь самочувствие Айзы не улучшилось, наоборот, блогеру понадобилась помощь медиков. Около часа назад она поделилась тревожным постом, написав:
«Ну все. Я почти помираю. Друзья вызвали скорую помощь».
Судя по «улыбающимся» скобочкам, жизни Айзы, конечно, ничего не угрожает, но пожелать ей скорейшего выздоровления все равно будет не лишним.
Мы также рассказывали, что несколько месяцев назад детей Айзы тоже вынуждены были госпитализировать на Бали. А еще недавно девушка откровенно высказалась о нашумевшем уголовном деле блогера Лерчек.