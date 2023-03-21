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3 часа назад

Лолита заявила, что ей не важен доход партнера

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская рассказала в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», какой доход должен быть у ее мужчины.

Лолита заявила, что ей не важен доход партнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Милявская призналась, что ей не важен доход партнера. Певица никогда не ставила целью иметь рядом человека, который зарабатывает больше нее. Артистка объяснила, что у людей бывают разные ситуации, но главное, чтобы возлюбленный не был тунеядцем и плохим человеком.

«То есть заканчивается какой-то флер, но я себе очень честно говорю: «Ну что, мама? Попала на альфонса, давай прощаться». <…> Главное, чтобы человек работал и к чему-то стремился», — поделилась Лолита.

Ранее Милявская заявила, что режиссер Федор Бондарчук поразил ее строгостью.

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