Лолита заявила, что ей не важен доход партнера

Певица Лолита Милявская рассказала в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», какой доход должен быть у ее мужчины.
Милявская призналась, что ей не важен доход партнера. Певица никогда не ставила целью иметь рядом человека, который зарабатывает больше нее. Артистка объяснила, что у людей бывают разные ситуации, но главное, чтобы возлюбленный не был тунеядцем и плохим человеком.
«То есть заканчивается какой-то флер, но я себе очень честно говорю: «Ну что, мама? Попала на альфонса, давай прощаться». <…> Главное, чтобы человек работал и к чему-то стремился», — поделилась Лолита.
Ранее Милявская заявила, что режиссер Федор Бондарчук поразил ее строгостью.