Лолита заявила, что ей не важен доход партнера

Милявская призналась, что ей не важен доход партнера. Певица никогда не ставила целью иметь рядом человека, который зарабатывает больше нее. Артистка объяснила, что у людей бывают разные ситуации, но главное, чтобы возлюбленный не был тунеядцем и плохим человеком.