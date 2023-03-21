Ольга Орлова призналась, что не боялась второго кесарева

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в социальных сетях, что не испытывала страх перед вторым кесаревым сечением.
Орлова объяснила, что ее желание завести ребенка было выше всех страхов. Артистка не боялась ни кесарева, ни растяжек, ни испорченной фигуры и лишнего веса.
«Может быть, потому, я так легко (на мой взгляд) справилась. Не обращая внимания ни на что», — предположила певица.
Более того, Орлову подбадривали слова хейтеров о том, что во время беременности звезда «совсем не изменилась».
6 февраля у Орловой появилась на свет дочь Анна.