Ольга Орлова призналась, что не боялась второго кесарева

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в социальных сетях, что не испытывала страх перед вторым кесаревым сечением.

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Орлова объяснила, что ее желание завести ребенка было выше всех страхов. Артистка не боялась ни кесарева, ни растяжек, ни испорченной фигуры и лишнего веса.

«Может быть, потому, я так легко (на мой взгляд) справилась. Не обращая внимания ни на что», — предположила певица.

Более того, Орлову подбадривали слова хейтеров о том, что во время беременности звезда «совсем не изменилась».