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2 часа назад

Ольга Бузова кардинально сменила имидж

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила гала-ужин телеканала "Жара" и журнала The Voice. Фотографиями с мероприятия звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Ольга Бузова кардинально сменила имидж
Фото: СоцсетиСоцсети

37-летняя Ольга Бузова удивила поклонников новым имиджем: звезда появилась на мероприятии с черными волосами и короткой стрижкой каре.

Телеведущая позировала фотографам в темно-синем макси платье с открытой спиной, головной повязке в тон и с миниатюрной сумкой от Louis Vuitton.

Газета.Ru

Впрочем, спустя несколько часов звезда опубликовала в личном блоге свежие снимки в прежним цветом волос, так что, вероятнее всего, на мероприятии на Бузовой был парик.

На днях телеведущая пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие. Артистка призналась, что постоянно чувствует себя уставшей и подозревает, что все дело в хроническом недосыпе. Она добавила, что также страдает от головокружения и потери аппетита.

"Есть не хочу вообще, сил поэтому нет. Но самый прикол в том, что даже если я сейчас поеду домой, я все равно не усну", — заявила Бузова.

Ведущая уточнила, что не хочет принимать снотворное, и спросила у поклонников, как справиться с недугом.

Звёзды,Ольга Бузова,Louis Vuitton,
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