Лолита откровенно рассказала, чем отличается секс в 20 и в 60 лет

«Смазка — вещь необходимая с возрастом. Но если говорить серьезно, то в 20 [секс] — это познание мира. У вас все гораздо раньше, у меня все началось с института, и это был уже первый муж. Так что это познание мира, и в принципе ты его познаешь, и таким образом тоже и тебя многое удивляет и радует. Дальше наступает 35–40. В 50 я думала, все закончено. А потом ты понимаешь, что нет, все только начинается. Секс становится осознаннее, качественнее, "отрывнее". Да, может быть, не столь часто, как это было в юном возрасте. Уже присутствуют разговоры, разговоры с утра, и надо с человеком пообщаться. Многие эксперименты пройдены, и ты знаешь: это не мое, зачем мне это надо. Это более осмысленно, но кайфа ничуть не меньше», — провела ликбез Лолита.