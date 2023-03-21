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1 час назад

Лолита откровенно рассказала, чем отличается секс в 20 и в 60 лет

Super.ru

Певица, которая отправлялась под венец целых пять раз, без всякого смущения объяснила, как с возрастом меняется интимная жизнь. На пикантный вопрос Лолита ответила на нашумевшем YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Помимо жизнеутверждающих песен исполнительница в свое время прославилась чередой виртуозных романов, а недавно вновь заявила, что ее сердце занято. Так что кто-кто, а Лолита точно может рассказать немало интересного о сексе.

Лолита откровенно рассказала, чем отличается секс в 20 и в 60 лет
Фото: Super.ruSuper.ru

«Смазка — вещь необходимая с возрастом. Но если говорить серьезно, то в 20 [секс] — это познание мира. У вас все гораздо раньше, у меня все началось с института, и это был уже первый муж. Так что это познание мира, и в принципе ты его познаешь, и таким образом тоже и тебя многое удивляет и радует. Дальше наступает 35–40. В 50 я думала, все закончено. А потом ты понимаешь, что нет, все только начинается. Секс становится осознаннее, качественнее, "отрывнее". Да, может быть, не столь часто, как это было в юном возрасте. Уже присутствуют разговоры, разговоры с утра, и надо с человеком пообщаться. Многие эксперименты пройдены, и ты знаешь: это не мое, зачем мне это надо. Это более осмысленно, но кайфа ничуть не меньше», — провела ликбез Лолита.

Не стесняясь, певица рассказала и о своих предпочтениях в интимной жизни на данный момент.

«Могу сказать, что все зависит от того, как совпадает у человека химия. Вот честно, мне 59 лет, но я не готова трахаться ради того, чтобы трахаться. Мне нужны эмоции, и эмоции я должна испытывать от человека, который рядом со мной. Тогда это занятие любовью, а не секс», — призналась исполнительница.

К слову, прошлый выпуск шоу Басты «Вопрос ребром» прошел не так гладко, как с Лолитой. В гостях у музыканта был блогер Дима Масленников. Из-за грубого отношения Василия к своему гостю на рэпера обрушилась волна хейта в Сети. Баста, правда, поспешил публично извиниться перед Масленниковым, но подписчики ему не поверили.

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