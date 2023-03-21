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1 час назад

Певец Стас Пьеха госпитализирован

Катерина Саломе

Артист Стас Пьеха попал в больницу. Об этом стало известно благодаря опубликованном в его соцсетях ролике.

На кадрах исполнитель хита "На ладони линия" показал больничную палату. На видео также видно, что сам Пьеха находится под капельницей. Он рассказал, что причиной для госпитализации послужила коронавирусная инфекция.

"Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял", – сказал певец.

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При этом он подчеркнул, что с ним все в порядке. На данный момент он получает качественную медицинскую помощь. В конце ролика Пьеха пожелал поклонникам "добра и прекрасной весны".

Ранее мы писали о том, что Пьеха намекнул на возвращение бабушки на сцену.

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