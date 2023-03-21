Самойлова снова под капельницей: «Я попала в капкан из болезней»

Супруга Джигана Оксана Самойлова вышла на связь с подписчиками в соцсетях снова изможденная и на фоне больничных стен. Но, как мы поняли, речь не идет о госпитализации: Оксана приехала в клинику на процедуры, в которых все еще нуждается, поскольку чувствует себя по-прежнему очень плохо.

Фото: Super.ru Super.ru

Многодетная мама говорит, что уже порядком устала болеть и вообще ощущает себя буквально «в капкане из болезней...».

«Придется еще посидеть дома», — смиренно констатировала Самойлова, уютно устроившись на диване в своем роскошном подмосковном особняке.