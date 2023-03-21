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4 минуты назад

Актер Александр Збруев рассказал о своей пенсии

Мария Иглина

Актер Александр Збруев, звезда фильма "Все будет хорошо", рассказал, что не знает размер своей пенсии. Подробностями артист поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

Александр Збруев рассказал о своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Збруева, он получает пенсию на карточку, однако не может сказать ее точный размер, поскольку эта информация для него неважна:

"Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно".

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При этом актер заявил, что его пенсия сильно отличается от полученной суммы другими актерами, поскольку он получает надбавку за статус народного артиста РСФСР.

Ранее стало известно, что Пьеха госпитализирован.

Звёзды,Александр Збруев,
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