Александр Збруев рассказал о своей пенсии

Актер Александр Збруев, звезда фильма "Все будет хорошо", рассказал, что не знает размер своей пенсии. Подробностями артист поделился в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам Збруева, он получает пенсию на карточку, однако не может сказать ее точный размер, поскольку эта информация для него неважна:
"Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно".
При этом актер заявил, что его пенсия сильно отличается от полученной суммы другими актерами, поскольку он получает надбавку за статус народного артиста РСФСР.
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