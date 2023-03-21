Певица Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

Российская певица Лолита рассказала, что ее новый возлюбленный — мусульманин и значительно моложе ее.
Артистка призналась, что ее сердце уже давно не свободно. По словам Лолиты, она влюблена и ее новый мужчина значительно моложе ее. Певица отказалась называть имя, но призналась, что он мусульманин.
«Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60 [лет], но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», — рассказала звезда в YouTube-шоу рэпера Басты.