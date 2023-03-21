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1 час назад

Певица Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

Слово и Делоиещё 3

Российская певица Лолита рассказала, что ее новый возлюбленный — мусульманин и значительно моложе ее.

Певица Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка призналась, что ее сердце уже давно не свободно. По словам Лолиты, она влюблена и ее новый мужчина значительно моложе ее. Певица отказалась называть имя, но призналась, что он мусульманин.

«Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60 [лет], но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», — рассказала звезда в YouTube-шоу рэпера Басты.

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